Україна безкоштовно допоможе Молдові з газом

Україна отримала від Молдови прохання допомогти з виділенням певних обсягів газу. Рада національної безпеки і оборони (РНБО) прийняла рішення надати цю допомогу безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО України Олексія Данілова .

За його словами, уряд України отримав лист від прем'єра Молдови з проханням про надання допомоги певними обсягами газу для уникнення складної ситуації. Вона виникла через шантаж з боку Росії.

"Ми прийняли рішення, що Кабмін це питання розгляне і ми таку допомогу найближчим часом зможемо надати", - сказав Данілов.

Він підкреслив, що газ Молдові буде поставлятися не за гроші, а наданий на певний період з умовою, що Кишинів пізніше його поверне.