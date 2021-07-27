Украина и Беларусь почти завершили демаркацию границ. Осталось два участка
Украина и Беларусь почти завершили работы по демаркации государственной границе по всей ее протяженности. На сегодня специальные пограничные знаки не вынесены только на речных участках на Днепре и Соже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что в Гомеле прошло очередное заседание Совместной украинской-белорусской демаркационной комиссии. Участники обсудили состояние и перспективы выполнения демаркационных работ.
"Также на встрече было констатировано завершение совместной работы по выносу линии государственной границы с карты на местность в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, а также в целом на всей протяженности государственной границы (исключая р. Днепр и р. Сож)", - говорится в сообщении.
Представители обеих стран также наметили направления дальнейшей работы до конца 2021 года.
Напомним, в начале июля Александр Лукашенко поручил белорусским пограничникам полностью закрыть границу с Украиной после якобы очередных фактов нелегальных поставок оружия.
После МИД Беларуси разъяснил, что для туристов и "обычных граждан" границы остаются открытыми.