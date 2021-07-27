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Україна і Білорусь майже завершили демаркацію кордонів. Залишилося дві ділянки

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Вівторок 27 липня 2021 11:59
Україна і Білорусь майже завершили демаркацію кордонів. Залишилося дві ділянки Фото: демаркація кордонів України та Білорусі (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Україна і Білорусь майже завершили роботи з демаркації державного кордону по всій його протяжності. На сьогодні спеціальні прикордонні знаки не винесені лише на річкових ділянках на Дніпрі та Сожі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що в Гомелі пройшло чергове засідання Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії. Учасники обговорили стан та перспективи виконання демаркаційних робіт.

"Також на зустрічі було констатовано завершення спільної роботи з винесення лінії державного кордону з карти на місцевість в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, а також в цілому на всій протяжності державного кордону (виключаючи р. Дніпро і р. Сож)", - йдеться в повідомленні.

Представники обох країн також намітили напрямки подальшої роботи до кінця 2021 року.

Нагадаємо, на початку липня Олександр Лукашенко доручив білоруським прикордонникам повністю закрити кордон з Україною після нібито чергових фактів нелегальних поставок зброї.

Після МЗС Білорусі роз'яснив, що для туристів і "звичайних громадян" кордони залишаються відкритими.

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