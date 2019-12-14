Украина и Беларусь расширят торгово-экономическое сотрудничество

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В пятницу, 13 декабря, состоялось заседание межправительственной украино-белорусской комиссии

Украина и Беларусь договорились о расширении торгово-экономического сотрудничества между государствами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Так, в пятницу, 13 декабря, в Киеве состоялось заседание межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии под председательством министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля.

Отмечается, что в ходе заседания были проведены дискуссии относительно углубления торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Беларусью. В правительстве подчеркнули, что сотрудничество позволит укрепить политические, торгово-экономические и культурные связи.

"Сотрудничество с Республикой Беларусь обеспечит развитие и функционирование стабильных и конкурентоспособных секторов экономики наших государств. Реализация договоренностей даст возможность укрепить политические, торгово-экономические и культурные связи между нашими странами", - заявил Оржель.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министром Грузии Георгий Гахария подписали соглашение о создании стратегического Совета самого высокого уровня. Деятельность Совета будет включать в себя 4 основных направления: политическое, торгово-экономическое, военное и культурно-гуманитарное.