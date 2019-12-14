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Україна та Білорусь розширять торговельно-економічну співпрацю

Новини » Політика     14.12.2019 - 14:19
Україна та Білорусь розширять торговельно-економічну співпрацю
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У п'ятницю, 13 грудня, відбулося засідання міжурядової україно-білоруської комісії

Україна та Білорусь домовилися про розширення торговельно-економічного співробітництва між державами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України.

Так, у п'ятницю, 13 грудня, у Києві відбулося засідання міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії під головуванням міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля.

Зазначається, що в ході засідання були проведенні дискусії щодо поглиблення торговельно-економічної співраці між Україно та Білоруссю. В уряді наголосили, що співпраця дозволить зміцнити політичні, торговельно-економічні та культурні зв’язки.

"Співпраця з Республікою Білорусь забезпечить розвиток та функціонування стабільних і конкурентоспроможних секторів економіки наших держав. Реалізація домовленостей дасть можливість зміцнити політичні, торговельно-економічні та культурні зв’язки між нашими країнами", - заявив Оржель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія підписали угоду про створення стратегічної Ради найвищого рівня. Діяльність Ради буде охоплювати 4 основних напрямки: політичний, торгово-економічний, військовий і культурно-гуманітарний.

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