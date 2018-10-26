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Україна і Білорусь підписали угоду про реадмісію

Новини » Політика    26.10.2018 - 15:56
Фото: підписання угоди (https://twitter.com/STsegolko)
Фото: підписання угоди (https://twitter.com/STsegolko)

Підписи під угодою поставили голова МВС Білорусі Шуневич та голова міграційної служби України Соколюк

Україна і Білорусь підписали угоду про реадмісію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу президента України Петра Порошенка.

Метою угоди є створення правових підстав, необхідних для встановлення і розвитку міждержавного співробітництва у сфері реадмісії осіб, що дозволить мінімізувати негативні наслідки, які породжуються незаконною міграцією та підвищити ефективність спільної боротьби з незаконною міграцією шляхом удосконалення правового регулювання цієї діяльності Підписи під угодою поставили міністр внутрішніх справ Білорусі Ігор Шуневич та голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк.

 

Під час форуму було укладено двосторонню угоду про співробітництво у сфері фізичної культури і спорту, план консультацій між міністерствами закордонних справ.

Крім того, Брестський облвиконком уклав договір про співробітництво з Рівненською обласною державною адміністрацією та угоду про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво із Запорізькою обласною державною адміністрацією. Також з Запорізькою областю буде співпрацювати і Могилевський облвиконком.

Також два документа з українськими регіонами підписав Мінський облвиконком: угоду з Запорізькою облдержадміністрацією та меморандум з Київською облдержадміністрацією. Керівники Гомеля і Дніпра поставили підписи під угодою про дружбу і співробітництво.

 

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