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Украина и Беларусь планируют запустить речной маршрут по Припяти

Новости » Политика     06.02.2020 - 17:54
Украина и Беларусь планируют запустить речной маршрут по Припяти
Фото: разработка речного маршрута представителями Украины и Беларуси (mtu.gov.ua)

В Мининфраструктуры заявили о планах усовершенствовать внутреннее судоходство

Кабинет министров Украины планирует развивать курсирование кораблей на Днепре и реке Припять совместно с Беларусью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

В Министерстве заявили о планах усовершенствовать внутреннее судоходство.

"Нашей основной задачей и целями дальнейшего сотрудничества является развитие речного судоходства на реках Припять и Днепр, восстановление полноценного судоходства, в том числе в рамках реализации проекту Е-40. Проект по восстановлению международного речного пути Е-40 вышел на стадию практической реализации", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Кроме этого, Украина и Беларусь планируют запустить совместный туристический речной маршрут.

"Кроме того, идет активная работа по организации туристического маршрута водным транспортом Киев-Мозырь-Киев с использованием судна Рассвет, принадлежащего ГП Администрация речных портов. Готовность судна к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце июля прошлого года сообщалось, что в Чернобыльскую зону запустят речные туристические маршруты по рекам Припять и Уж. В разработке маршрутов были задействованы специалисты Чернобыльского заповедника, ГСП "Экоцентр" и ГП "ЦОТИЗ". В частности, маршруты предусматривают передвижения реками Припять и Уж.

Кроме того, в сентябре 2019 года в Чернобыле утвердили 21 маршрут для посетителей, среди которых 13 наземных, 5 водных и 3 воздушных.

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