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Україна і Білорусь планують запустити річковий маршрут по Прип'яті

Новини » Політика     06.02.2020 - 17:54
Україна і Білорусь планують запустити річковий маршрут по Прип'яті
Фото: розробка річкового маршруту представниками України і Білорусі (mtu.gov.ua)

У Мінінфраструктури заявили про плани удосконалити внутрішнє судноплавство

Кабінет міністрів України планує розвивати курсування кораблів на Дніпрі і річці Прип'ять спільно з Білоруссю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури.

У Міністерстві заявили про плани удосконалити внутрішнє судноплавство.

"Нашим основним завданням і метою подальшого співробітництва є розвиток річкового судноплавства на річках Прип'ять і Дніпро, відновлення повноцінного судноплавства, у тому числі в рамках реалізації проекту Е-40. Проект по відновленню міжнародного річкового шляху Е-40 вийшов на стадію практичної реалізації", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Крім цього, Україна і Білорусь планують запустити спільний туристичний річковий маршрут.

"Крім того, йде активна робота з організації туристичного маршруту водним транспортом Київ-Мозир-Київ з використанням судна Світанок, що належить ДП" Адміністрація річкових портів. Готовність судна до виходу в рейс планується на кінець квітня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці липня минулого року повідомлялося, що в Чорнобильську зону запустять річкові туристичні маршрути по річках Прип'ять і Уж. У розробці маршрутів були задіяні фахівці Чорнобильського заповідника, ДСП "Екоцентр" та ДП "ЦОТИЗ". Зокрема, маршрути передбачають пересування річками Прип'ять і Уж.

Крім того, у вересні 2019 року в Чорнобилі затвердили 21 маршрут для відвідувачів, серед яких 13 наземних, 5 водних і 3 повітряних.

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