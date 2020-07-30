Украина и Беларусь договорились усилить пограничный режим

Фото: граница с Беларусью (volyn24.com)

Страны также договорились об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами

Украина и Беларусь договорились об усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах. Также достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

В здание МИД были приглашены посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и исполняющий обязанности руководителя Посольства Украины в Беларуси Петр Врублевский. С ними провели переговоры.

У российского посла запросили информацию о целях боевиков частной военной компании (ЧВК) "Вагнера", которых вчера задержали под Минском.

У украинского посла запросили информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси. Так как есть информация, что задержанные боевики воевали на Донбассе.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины не исключает запросов на экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков "Вагнера".

Отметим, в отношении задержанных в Беларуси боевиков иностранной частной военной компании "Вагнера" открыто уголовное дело.