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Україна і Білорусь домовилися посилити прикордонний режим

Мінськ, Четвер 30 липня 2020 12:00
Україна і Білорусь домовилися посилити прикордонний режим
Фото: кордон з Білоруссю (volyn24.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Країни також домовилися про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами

Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму в цілях недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах. Також досягнута домовленість щодо активізації взаємодії між прикордонними відомствами.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Білорусі.

В будівлю МЗС були запрошені посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев і виконуючий обов'язки керівника Посольства України в Білорусі Петро Врубльовський. З ними провели переговори.

У російського посла запросили інформацію про ціль бойовиків приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера", яких вчора затримали під Мінськом.

В українського посла запросили інформація, яка може бути використана для всебічного аналізу і оцінки причин їх присутності в Білорусі. Так як є інформація, що затримані бойовики воювали на Донбасі.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України не виключає запитів на екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків "Вагнера".

Зазначимо, стосовно затриманих у Білорусі бойовиків іноземної приватної військової компанії "Вагнера" відкрито кримінальну справу.

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