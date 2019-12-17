Украина и Азербайджан подписали ряд двусторонних соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Азербайджан поучаствовал в подписании ряда двусторонних соглашений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Сообщается, что в присутствии лидеров Украины и Азербайджана подписан протокол о намерениях между городами Одесса и Гяднжа и договор между Трускавцом и Губа о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Кроме того, подписаны соглашение о сотрудничестве в сфере регулирования условий ведения бизнеса между Государственной регуляторной службой Украины и Министерством экономики Азербайджана, а также Соглашение об организации межгосударственной правительственной связи между Киевом и Баку.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты Украины и Азербайджана обсудили вопросы обеспечения региональной и национальной безопасности. Как заявил Владимир Зеленский, Киев и Баку неизменно поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и восстановления территориальной целостности в рамках признанных границ.