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Україна і Азербайджан підписали низку двосторонніх угод

Новини » Політика     17.12.2019 - 12:26
Україна і Азербайджан підписали низку двосторонніх угод
Фото: переговори лідерів України та Азербайджану (president.gov.ua)

Україна і Азербайджан організують міжурядову лінію зв'язку

Президент України Володимир Зеленський в рамках візиту до Азербайджану взяв участь у підписанні низки двосторонніх угод. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу президента.

Повідомляється, що у присутності лідерів України та Азербайджану підписано протокол про наміри між містами Одеса та Гяднжа та договір між Трускавцем і Губа про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво.

Крім того, підписано угоду про співробітництво у сфері регулювання умов ведення бізнесу між Державної регуляторної службою України та Міністерством економіки Азербайджану, а також Угоду про організацію міждержавного урядового зв'язку між Києвом і Баку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенти України та Азербайджану обговорили питання забезпечення регіональної та національної безпеки. Як заявив Володимир Зеленський, Київ і Баку незмінно підтримують один одного у питаннях відновлення суверенітету і відновлення територіальної цілісності в рамках визнаних кордонів.

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