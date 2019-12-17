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Україна та Азербайджан вивчатимуть можливість розширення Південного газотранспортного коридору

Новини » Політика     17.12.2019 - 11:00
Україна та Азербайджан вивчатимуть можливість розширення Південного газотранспортного коридору
Фото: Володимир Зеленський та Ільхам Алієв (telegram.org/V_Zelenskiy_official)

Зеленський зазначив, що важливо використовувати транзитний потенціал України та Азербайджану

Україна та Азербайджан вивчатимуть можливість розширення Південного газотранспортного коридору. Про це за результатами переговорів з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що Україна підтримує Південний газотранспортний коридор. Він також додав, що його розширення є важливим для диверсифікації постачання газу у Європу.

"Україна підтримує реалізнацію проекту Південний газотранспортний коридор. Ми домовилися вивчити можливості його розширення. Це важливо для диверсифікації постачання газу європейським споживачам. Слід використовувати унікальний транзитний потенціал наших країн і розвивати інфраструктуру для цього", - заявив він.

Церемонія підписання українсько-азербайджанських документів та заяви Глав держав для представників ЗМІ.

Церемонія підписання українсько-азербайджанських документів та заяви Глав держав для представників ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 17 грудня 2019 р.

Зазначимо, Південний газотранспортний коридор включає в себе Південнокавказький газопровід (Баку - Тбілісі - Ерзурум), турецький Трансанатолійський газопровід (TANAP) і Трансадріатичний газопровід (TAP) з напрямком в Південну Європу. Метою проекту є підвищення безпеки поставок газу в Європу, скорочення частки Росії, як постачальника газу на газовому ринку Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський перебуватиме в Азербайджані з робочим візитом, в рамках якого вже провів зустріч з президентом країни Ільхамом Алієвим. Крім того, планується, що президенти України і Азербайджану візьмуть участь в роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.

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Новини України Володимир ЗеленськийІльхам АлієвгазАзербайджан
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