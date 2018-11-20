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Украина и Аргентина будут сотрудничать в противодействии наркотрафику

Новости » Общество    20.11.2018 - 12:57
Украина и Аргентина будут сотрудничать в противодействии наркотрафику
Фото: Нестор Рамон Ронкалья и Сергей Князев (mvs.gov.ua)

Украина и Аргентина договорились о сотрудничестве

Украина и Аргентина договорились сотрудничать в противодействии наркотрафику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев провел встречу с председателем Федерации полиции Аргентины Нестором Рамоном Ронкалья. Стороны обсудили пути сотрудничества по противодействию наркопреступности, в частности - налаживание оперативного и эффективного канала обмена информацией.

Сообщается, что у Аргентины есть региональный латиноамериканский центр полицейского сотрудничества в Буэнос-Айресе. Именно на базе этой платформы много полицейских сообществ из Европы и Северной Америки приобщаются к сотрудничеству, рассказал Князев.

Отметим, что руководитель полиции Аргентины предложил направить в Украину офицера связи.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители Украины и США обсудили создание межгосударственной платформы для противодействия наркопреступности.

Ранее Национальная полиция Украины и Администрация по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США подписали меморандум о сотрудничестве.

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