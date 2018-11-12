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Правоохранители Украины и США обсудили создание платформы для противодействия наркопреступности

Новости » Общество    12.11.2018 - 20:23
Правоохранители Украины и США обсудили создание платформы для противодействия наркопреступности
Фото: Вячеслав Аброськин и Джейсон Шумахер (npu.gov.ua)

Украина заинтересована в постоянном присутствии представителя DEA в стране

Правоохранители Украины и США обсудили создание межгосударственной платформы для противодействия наркопреступности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сегодня во время встречи первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина и руководителя офиса Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Минюста США в Варшаве Джейсона Шумахера речь шла о сотрудничестве между соответствующими подразделениями.

Во время встречи украинская сторона выразила заинтересованность в постоянном присутствии представителя DEA в Украине. Аброськин предложил американской стороне шаги дальнейшего сотрудничества.

"Под эгидой Европола мы создали группу, в состав которой вошли шесть стран. Мы напрямую сотрудничаем, обмениваемся оперативной информацией, которая касается транзита наркотиков и деятельности "воров в законе", которые контролируют это направление. И это уже дает результаты. Учитывая, что DEA имеет представителей в 91 стране, создание такой платформы под эгидой DEA, позволило бы нам значительно расширить свое взаимодействие и объединиться в противодействии одному врагу - наркопреступности", - отметил Аброськин.

В свою очередь Шумахер отметил, что американская сторона заинтересована в таком сотрудничестве.

"Это поможет нам бороться с организованной наркопреступностью. Это то, к чему мы идем. Мы хотим быть частью такого взаимодействия с другими странами и были бы рады представить вам такую ​​платформу", - сообщил Шумахер.

Напомним, ранее Национальная полиция Украины и Администрация по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США подписали меморандум о сотрудничестве. 

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