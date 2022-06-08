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Украина арестовала активов соратников Путина на более чем 2 млрд гривен

Фото: Украина арестовала активов соратников Путина более чем на 2 млрд гривен (ssu.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

По инициативе СБУ арестованы активы компании, которой владели лица из окружения российского президента Владимира Путина. Речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, который поставлял продукцию как в Украину, так и за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.

Источники РБК-Украина в силовых структурах сообщили, что речь идет о компании "Аэрок". По данным аналитической системы YouControl, ее конечным бенефициаром выступает российская ПАО "Группа ЛСР". Ее основной владелец - бывший сенатор от Ленинградской области Андрей Молчанов (около 64%).

При этом СБУ также сообщила, что конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию "ЛДНР".

В ведомстве одного из них описывают как ближайшего к окружению Путина и спонсора предвыборной кампании партии "Единая Россия", а еще он строит жилье для сотрудников ФСБ и вооруженных сил РФ.

"Чтобы избежать международных санкций и поставлять товар на временно оккупированные территории Украины, руководство компании осуществило ребрендинг торговой марки. Впрочем, благодаря реакции СБУ на это предприятие наложен арест", - сообщают в ведомстве.

Так, по решению суда арестованы активы на более 2 млрд гривен на:

  • 100% корпоративных прав в виде уставного капитала на более 437 млн грн;
  • движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд грн;
  • 9 банковских счетов, где имеются более 104 млн грн.

Как добавляют в СБУ, арест наложен в пределах ч. 2 ст. 110-2 и ч. 2 ст. 191 УК.

Решением суда арестованное имущество передается в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Напомним, ранее сообщалось, что имущество и активы российской компании, поставляющей нефтепродукты для нужд Министерства обороны РФ, были арестованы по решению украинского суда.

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Владимир ПутинСлужба безопасности Украины