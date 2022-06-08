Украина арестовала активов соратников Путина на более чем 2 млрд гривен

Источники РБК-Украина в силовых структурах сообщили, что речь идет о компании "Аэрок". По данным аналитической системы YouControl, ее конечным бенефициаром выступает российская ПАО "Группа ЛСР". Ее основной владелец - бывший сенатор от Ленинградской области Андрей Молчанов (около 64%).

При этом СБУ также сообщила, что конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию "ЛДНР".

В ведомстве одного из них описывают как ближайшего к окружению Путина и спонсора предвыборной кампании партии "Единая Россия", а еще он строит жилье для сотрудников ФСБ и вооруженных сил РФ.

"Чтобы избежать международных санкций и поставлять товар на временно оккупированные территории Украины, руководство компании осуществило ребрендинг торговой марки. Впрочем, благодаря реакции СБУ на это предприятие наложен арест", - сообщают в ведомстве.

Так, по решению суда арестованы активы на более 2 млрд гривен на:

100% корпоративных прав в виде уставного капитала на более 437 млн грн;

движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд грн;

9 банковских счетов, где имеются более 104 млн грн.

Как добавляют в СБУ, арест наложен в пределах ч. 2 ст. 110-2 и ч. 2 ст. 191 УК.

Решением суда арестованное имущество передается в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Напомним, ранее сообщалось, что имущество и активы российской компании, поставляющей нефтепродукты для нужд Министерства обороны РФ, были арестованы по решению украинского суда.

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