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Україна арештувала активів соратників Путіна на понад 2 млрд гривень

Фото: Україна арештувала активів соратників Путіна на понад 2 млрд гривень (ssu.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

За ініціативи СБУ арештовано активи компанії, якою володіли особи з оточення російського президента Володимира Путіна. Йдеться про одного з найбільших виробників бетоноконструкцій, який постачав продукцію як в Україну, так і за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

Джерела РБК-Україна у силових структурах повідомили, що мова йде про компанію "Аерок". За даними аналітичної системи YouControl, її кінцевим бенефіціаром виступає російська ПАТ "Група ЛСР". Її основний власник - колишній сенатор від Ленінградської області Андрій Молчанов (близько 64%).

При цьому СБУ також повідомила, що кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування "ЛДНР".

У відомстві одного з них описують як найближчого до оточення Путіна та спонсора передвиборчої кампанії партії "Єдина Росія", а ще він будує житло для співробітників ФСБ і збройних сил РФ.

"Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії здійснило ребрендинг торгової марки. Втім, завдяки реакції СБУ, на це підприємство накладено арешт", - повідомляють у відомстві.

Так, за рішенням суду арештовано активів на понад 2 млрд гривень на:

  • 100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу на понад 437 млн грн;
  • рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн;
  • 9 банківських рахунків, де наявні загалом понад 104 млн грн.

Як додають в СБУ, арешт накладено в межах ч. 2 ст. 110-2 та ч. 2 ст. 191 ККУ.

Рішенням суду арештоване майно передається в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майно та активи російської компанії, що постачає нафтопродукти для потреб Міністерства оборони РФ, були арештовані за рішенням українського суду.

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