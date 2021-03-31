Украина с апреля запретит импорт пшеницы, масла и бумаги из России

Кабинет министров Украины запретил импорт пшеницы, масла и бумаги из Российской Федерации. Запрет вступит в силу в апреле.

Сообщается, что перечень товаров, импорт которых из запрещен из Российской Федерации, изменили. В него добавили следующие позиции.

пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин)

масло подсолнечное

моющие и чистящие средства

бумага газетная в рулонах или листах

бумага и картон для письма, печати или других графических целей

крафт-бумага и крафт-картон

туалетная бумага

полотенца для рук в рулонах

проволока из легированных сталей

инструменты для бурения скальных пород или грунтов

тележки, оси, колеса (вагонная продукция)

Также сообщается, что запрет вступит в силу через 10 дней после опубликования постановления.