ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина с апреля запретит импорт пшеницы, масла и бумаги из России

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 11:59
Украина с апреля запретит импорт пшеницы, масла и бумаги из России Фото: Украина расширит запрет на импорт из России (twitter com mtot gov ua)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины запретил импорт пшеницы, масла и бумаги из Российской Федерации. Запрет вступит в силу в апреле.

Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Сообщается, что перечень товаров, импорт которых из запрещен из Российской Федерации, изменили. В него добавили следующие позиции.

  • пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин)
  • масло подсолнечное
  • моющие и чистящие средства
  • бумага газетная в рулонах или листах
  • бумага и картон для письма, печати или других графических целей
  • крафт-бумага и крафт-картон
  • туалетная бумага
  • полотенца для рук в рулонах
  • проволока из легированных сталей
  • инструменты для бурения скальных пород или грунтов
  • тележки, оси, колеса (вагонная продукция)

Также сообщается, что запрет вступит в силу через 10 дней после опубликования постановления.

Напомним, в феврале Россия расширила запрет на импорт железнодорожной продукции из Украины.

Несмотря на военный конфликт и оккупацию территорий Россия все еще остается одним из крупнейших торговых партнеров Украины. По данным Госстата, Россия находится на втором месте с годовым торговым оборотом более 10 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация торговля импорт
NEWS
Число случаев растет: в Украине 11 226 новых COVID-заражений
Число случаев растет: в Украине 11 226 новых COVID-заражений
DAILY
Гид по вакцинам. Что нужно знать о прививках от COVID в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гид по вакцинам. Что нужно знать о прививках от COVID в Украине