Украина с апреля запретит импорт пшеницы, масла и бумаги из России
Фото: Украина расширит запрет на импорт из России (twitter com mtot gov ua)
Кабинет министров Украины запретил импорт пшеницы, масла и бумаги из Российской Федерации. Запрет вступит в силу в апреле.
Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.
Сообщается, что перечень товаров, импорт которых из запрещен из Российской Федерации, изменили. В него добавили следующие позиции.
- пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин)
- масло подсолнечное
- моющие и чистящие средства
- бумага газетная в рулонах или листах
- бумага и картон для письма, печати или других графических целей
- крафт-бумага и крафт-картон
- туалетная бумага
- полотенца для рук в рулонах
- проволока из легированных сталей
- инструменты для бурения скальных пород или грунтов
- тележки, оси, колеса (вагонная продукция)
Также сообщается, что запрет вступит в силу через 10 дней после опубликования постановления.
Напомним, в феврале Россия расширила запрет на импорт железнодорожной продукции из Украины.
Несмотря на военный конфликт и оккупацию территорий Россия все еще остается одним из крупнейших торговых партнеров Украины. По данным Госстата, Россия находится на втором месте с годовым торговым оборотом более 10 млрд долларов.