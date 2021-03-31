Україна з квітня заборонить імпорт пшениці, масла та паперу з Росії
Фото: Україна розширить заборону на імпорт з Росії (twitter com mtot gov ua)
Кабінет міністрів України заборонив імпорт пшениці, масла та паперу з Російської Федерації. Заборона набуде чинності в квітні.
Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі.
Повідомляється, що перелік товарів, імпорт яких заборонений з Російської Федерації, змінили. В нього додали наступні позиції.
- пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)
- масло соняшникова
- миючі та чистячі засоби
- папір газетний у рулонах або аркушах
- папір та картон для письма, друку або інших графічних цілей
- крафт-папір і крафт-картон
- туалетний папір
- рушники для рук в рулонах
- дріт з легованих сталей
- інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів
- візки, осі, колеса (вагонна продукція)
Також повідомляється, що заборона набуде чинності через 10 днів після опублікування постанови.
Нагадаємо, в лютому Росія розширила заборону на імпорт залізничної продукції з України.
Незважаючи на військовий конфлікт і окупацію територій Росія все ще залишається одним з найбільших торгових партнерів України. За даними Держстату, Росія перебуває на другому місці з річним торговим оборотом понад 10 млрд доларів.