ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна з квітня заборонить імпорт пшениці, масла та паперу з Росії

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 11:59
Україна з квітня заборонить імпорт пшениці, масла та паперу з Росії Фото: Україна розширить заборону на імпорт з Росії (twitter com mtot gov ua)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України заборонив імпорт пшениці, масла та паперу з Російської Федерації. Заборона набуде чинності в квітні.

Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі.

Повідомляється, що перелік товарів, імпорт яких заборонений з Російської Федерації, змінили. В нього додали наступні позиції.

  • пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)
  • масло соняшникова
  • миючі та чистячі засоби
  • папір газетний у рулонах або аркушах
  • папір та картон для письма, друку або інших графічних цілей
  • крафт-папір і крафт-картон
  • туалетний папір
  • рушники для рук в рулонах
  • дріт з легованих сталей
  • інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів
  • візки, осі, колеса (вагонна продукція)

Також повідомляється, що заборона набуде чинності через 10 днів після опублікування постанови.

Нагадаємо, в лютому Росія розширила заборону на імпорт залізничної продукції з України.

Незважаючи на військовий конфлікт і окупацію територій Росія все ще залишається одним з найбільших торгових партнерів України. За даними Держстату, Росія перебуває на другому місці з річним торговим оборотом понад 10 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація торговля импорт
NEWS
Кількість випадків зростає: в Україні 11 226 нових COVID-заражень
Кількість випадків зростає: в Україні 11 226 нових COVID-заражень
DAILY
Гід з вакцин. Що потрібно знати про щеплення від COVID в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гід з вакцин. Що потрібно знати про щеплення від COVID в Україні