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Украина активизировала подготовку к нормандскому саммиту, - Кулеба

Автор: Анна Полисученко

Украина активизировала подготовку к нормандскому саммиту. Это заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ток-шоу "Право на владу".

"Это будет очень сложный разговор (между президентами Украины и России - ред.), но нужно идти к нему. Это не значит, что мы отвергаем нормандский формат, наоборот, мы сейчас активизировали работу по подготовке нового саммита в нормандском формате. Но позиция президента заключается в том, что нужно использовать любую возможность для прекращения войны и деокупации территорий", - считает Дмитрий Кулеба.

Напомним, что ранее мы сообщали, что Дмитрий Кулеба обратился к РФ из-за задержаний в Крыму.

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Дмитрий Кулеба