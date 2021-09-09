Україна активізувала підготовку до нормандського саміту, - Кулеба

"Це буде дуже складна розмова (між президентами України і Росії - ред.), але потрібно йти до неї. Це не означає, що ми відкидаємо нормандський формат, навпаки, ми зараз активізували роботу з підготовки нового саміту в нормандському форматі. Але позиція президента полягає в тому, що потрібно використовувати будь-яку можливість для припинення війни і деокупації територій", - вважає Дмитро Кулеба.