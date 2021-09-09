Кулеба обратился к РФ из-за задержаний в Крыму: не надо срываться на невинных людях

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к Российской Федерации из-за задержания людей в оккупированном Крыму. Он призвал прекратить "срываться на невинных людях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кулебы.

"К русским у меня один призыв - прекратите демонстрировать свою мелочность. Если вы не можете остановить государство Украину от борьбы за Крым и освобождения полуострова, то не надо срываться на невинных людях. Если вы такие крутые, то ответьте нам на уровне межгосударственных отношений, а не низко преследуя невиновных людей", - сказал Кулеба.

Глава украинской дипломатии убежден, что задержание в Крыму - это ответ за запуск Крымской платформы.

Напомним, на днях в оккупированном Крыму состоялась серия задержаний крымских татар. Их обвинили в том, что они якобы устроили диверсии на газопроводе.

Так, 3-4 сентября были задержаны заместитель председателя Меджлиса и еще четыре крымские татары. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.