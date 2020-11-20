Украина до 7 декабря должна подписать документы на получение вакцины от COVID-19

Украина до 7 декабря должна подписать все технические документы по получению вакцины от коронавируса. Украинский Минздрав рассчитывает получить первый транш препарата в первом полугодии 2021 года.

Об этом сказал по брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что вчера состоялось заседание глобальной инициативы COVAX, где обсуждали вопрос получения вакцины.

"До 7 декабря мы должны подписать все технические документы и рассчитываем, что в первом полугодии 2021 года мы уже начнем получать соответствующие вакцины”, - сказал он.

По его словам, уже в ближайшее время должны зарегистрировать соответствующую вакцину.

Ранее сообщалось, что глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 575 человек. Самая сложная ситуация в Киеве.