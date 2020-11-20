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Україна до 7 грудня має підписати документи на отримання вакцини від COVID-19

Автор: Анастасия Рокитна

Україна до 7 грудня має підписати всі технічні документи щодо отримання вакцини від коронавірусу. Український МОЗ розраховує одержати перший транш препарата у першому півріччі 2021 року.

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Про це сказав за брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він зазначив, що вчора відбулось засідання глобальної ініціативи COVAX, де обговорювали питання отримання вакцини.

"До 7 грудня ми повинні підписати всі технічні документи і розраховуємо, що в першому півріччі 2021 року ми вже почнемо отримувати відповідні вакцини”, - сказав він.

За його словами, уже найближчим часом мають зареєструвати відповідну вакцину.

Раніше повідомлялося, що глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 14 575 осіб. Найскладніша ситуація в Києві.

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