Украина на 66 месте в рейтинге Всемирного банка по индексу логистической эффективности

Украина за два года поднялась на 14 позиций в списке Logistics Performance Index 2018

Украина оказалась на 66 строчке по показателю логистической эффективности по версии Всемирного банка. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 5 августа.

По его словам, Всемирный банк признал Украину одной из лучших в регионе стран по показателю логистической эффективности. По сравнению с рейтингом 2016 года, Украина улучшила результат на 14 позиций.

"По сравнению с позапрошлым годом, Украина поднялась на 14 позиций в списке Logistics Performance Index 2018 и заняла 66 место среди 160 стран мира", - написал Порошенко.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 2 августа 2018 года, международная ассоциация воздушного транспорта (International Air Transport Association - IATA) составила рейтинг безвиза. Украина заняла четвертое место среди стран бывшего СССР.

В частности, Украина среди стран бывшего СССР опередила всех, кроме членов Евросоюза - паспорта Латвии и Литвы дают возможность посетить без оформления виз до 179 стран, а Эстонии - до 178. Ниже Украины, чей паспорт дает возможность путешествовать без виз в 128 стран, разместились Молдова - 121, Россия - 118, Грузия - 112.