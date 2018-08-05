Україна на 66 місці в рейтингу Світового банку за індексом логістичної ефективності

Україна за два роки піднялася на 14 позицій у списку Logistics Performance Index 2018

Україна опинилась на 66 сходинці за показником логістичної ефективності за версією Світового банку. Про це у Twitter повідомив президент України Петро Порошенко в неділю, 5 серпня.

За його словами, Світовий банк визнав Україну однією з найкращих у регіоні країн за показником логістичної ефективності. У порівнянні з рейтингом 2016 року, Україна покращила результат на 14 позицій.

"Порівняно з позаминулим роком, Україна піднялася на 14 позицій у списку Logistics Performance Index 2018 та посіла 66 місце серед 160 країн світу", - написав Порошенко.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 2 серпня 2018 року, міжнародна асоціація повітряного транспорту (International Air Transport Association - IATA) склала рейтинг безвізу. Україна посіла четверте місце серед країн колишнього СРСР.

Зокрема, Україна серед країн колишнього СРСР випередила усіх, окрім членів Євросоюзу - паспорти Латвії та Литви дають можливість відвідати без оформлення віз до 179 країн, а Естонії - до 178. Нижче України, чий паспорт дає можливість подорожувати без віз у 128 країн, розмістились Молдова - 121, Росія - 118, Грузія - 112.