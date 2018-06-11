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За перший рік безвізу з ЄС українці оформили понад 5 млн біометричних паспортів

НовиниСуспільство    11.06.2018 - 14:50
Ілюстративне фото (dmsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dmsu.gov.ua)

З моменту запровадження біометричних закордонних паспортів (січень 2015 року) в Україні оформлено близько 8,8 млн таких документів

Протягом першого року безвізового режиму з Євросоюзом українці оформили понад п'ять мільйонів біометричних паспортів. Про це повідомив голова Державної міграційної служби (ДМС) України Максим Соколюк, передає прес-центр ДМС.

Він зазначив, що у перші місяці дії безвізу спостерігався великий сплеск кількості бажаючих оформити біометричні закордонні паспорти, кількість документів, які оформлювалися протягом дня, сягала 28 тисяч. Підвищений попит залишається і до сьогоднішнього дня.

"Загалом, з моменту запровадження біометричних закордонних паспортів (січень 2015 року) в Україні оформлено близько 8,8 млн таких документів. При цьому, протягом останніх 12 місяців оформлено понад 5 мільйонів паспортів для виїзду за кордон, тоді як до запровадження безвізового режиму щороку оформлювалося лише близько двох мільйонів документів", - сказав Соколюк.

За даними Євростату, запровадження безвізового режиму для України не вплинуло суттєво на міграційну ситуацію у країнах ЄС - кількість відмов у перетині кордону та виявлених порушників міграційних правил несуттєво збільшилася. Проте зменшилась кількість звернень українських громадян за захистом у європейських країнах.

Нагадаємо, раніше посол ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі зазначив, що за рік візової лібералізації кількість українців, які їздять до Європи, зросла на 15%.

Загроз для перегляду умов безвізового режиму з ЄС для України немає, - ДПСУ З початку дії "безвізу" до країни ЄС не пустили близько 40 тис. українців, - Держприкордонслужба
Теги публікації: Безвізовий режим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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