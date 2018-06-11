За перший рік безвізу з ЄС українці оформили понад 5 млн біометричних паспортів

З моменту запровадження біометричних закордонних паспортів (січень 2015 року) в Україні оформлено близько 8,8 млн таких документів

Протягом першого року безвізового режиму з Євросоюзом українці оформили понад п'ять мільйонів біометричних паспортів. Про це повідомив голова Державної міграційної служби (ДМС) України Максим Соколюк, передає прес-центр ДМС.

Він зазначив, що у перші місяці дії безвізу спостерігався великий сплеск кількості бажаючих оформити біометричні закордонні паспорти, кількість документів, які оформлювалися протягом дня, сягала 28 тисяч. Підвищений попит залишається і до сьогоднішнього дня.

"Загалом, з моменту запровадження біометричних закордонних паспортів (січень 2015 року) в Україні оформлено близько 8,8 млн таких документів. При цьому, протягом останніх 12 місяців оформлено понад 5 мільйонів паспортів для виїзду за кордон, тоді як до запровадження безвізового режиму щороку оформлювалося лише близько двох мільйонів документів", - сказав Соколюк.

За даними Євростату, запровадження безвізового режиму для України не вплинуло суттєво на міграційну ситуацію у країнах ЄС - кількість відмов у перетині кордону та виявлених порушників міграційних правил несуттєво збільшилася. Проте зменшилась кількість звернень українських громадян за захистом у європейських країнах.

Нагадаємо, раніше посол ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі зазначив, що за рік візової лібералізації кількість українців, які їздять до Європи, зросла на 15%.