Україна на 4 місці серед країн колишнього СРСР у рейтингу безвізу за версією ІАТА

Міжнародна асоціація повітряного транспорту склала рейтинг безвізу, згідно з яким Україна посіла 4 місце

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (International Air Transport Association - IATA) склала рейтинг безвізу. Україна посіла четверте місце серед країн колишнього СРСР, повідомив дипломат Міністерства закордонних справ (МЗС) України Дмитро Кулеба у Facebook.

Зокрема, Україна серед країн колишнього СРСР випередила усіх, окрім членів Євросоюзу - паспорти Латвії та Литви дають можливість відвідати без оформлення віз до 179 країн, а Естонії - до 178.

"Ми на четвертому місці з показником 128 країн. За нами: Молдова - 121, Росія - 118, Грузія - 112. Думаю, після безвізу з ЄС вперше в історії склалася ситуація, коли закордонний паспорт України став ціннішим за паспорт Росії", - підкреслив Кулеба.

Також він додав, що представники МЗС у консульствах постійно працюють над угодами із іншими країнами щодо підписання договорів про безвіз.

"Тому динаміка тут буде позитивна", - резюмував дипломат.

Нагадаємо, станом на 31 липня 2018 року безвізовим режимом з країнами Європейського союзу з червня 2017 року скористалися понад мільйон українців.