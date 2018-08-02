Украина среди стран бывшего СССР на 4 месте в рейтинге безвиза по версии IATA

Международная ассоциация воздушного транспорта составила рейтинг безвиза, согласно которому Украина заняла 4 место

Международная ассоциация воздушного транспорта (International Air Transport Association - IATA) составила рейтинг безвиза. Украина заняла четвертое место среди стран бывшего СССР, сообщил дипломат Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

В частности, Украина среди стран бывшего СССР опередила всех, кроме членов Евросоюза - паспорта Латвии и Литвы дают возможность посетить без оформления виз до 179 стран, а Эстонии - до 178.

"Мы на четвертом месте с показателем 128 стран. За нами: Молдова - 121, Россия - 118, Грузия - 112. Думаю, после безвиза с ЕС впервые в истории сложилась ситуация, когда загранпаспорт Украины стал ценнее паспорта России", - подчеркнул Кулеба.

Также он добавил, что представители МИД в консульствах постоянно работают над соглашениями с другими странами о подписании договоров о безвиз.

"Поэтому динамика здесь будет положительная", - резюмировал дипломат.

Добавим, что в общем рейтинге среди 102 стран мира в международном рейтинге индекса Украина заняла 38 место.

Напомним, по состоянию на 31 июля 2018 года безвизовым режимом со странами Европейского союза с июня 2017 года воспользовались более миллиона украинцев.