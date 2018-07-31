Безвізовим режимом з ЄС скористалися понад мільйон українців

Більше мільйона українців скористалися безвізом з червня 2017 року

Безвізовим режимом з країнами Європейського союзу з червня 2017 року скористалися понад мільйон українців. Про це у Facebook повідомив президент України Петро Порошенко.

Зокрема, Порошенко зазначив, що з початку роботи безвізового режиму з країнами Європейського союзу його перевагами скористалися понад 1 млн українців. Зазначимо, безвізовий режим запрацював у червні 2017 року.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, безвізовим режимом з Євросоюзом користуються до 12 тис. українців на добу. Зокрема, що з початку дії безвізу по кінець червня 2018 в цілому зафіксовано понад 21 млн перетинів кордону ЄС громадянами України, що на 12% більше, ніж за попередній аналогічний період.

У той же час, починаючи з червня 2018, спостерігається зростання числа українців, які віддають перевагу безвізовим поїздкам і слідують до країн ЄС тільки з біометричними паспортами без позначок. Тільки в червні зафіксовано 221 тис. поїздок за безвізом, що в 2,3 рази більше, ніж за перші 30 діб безвізу, коли статистика була майже 96 тис. осіб. Зараз кількість безвізових поїздок в середньому становить від 9 тис. до 12 тис. осіб на добу.