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Україна в 2019 році зможе закупити до 20 нових типів озброєнь

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 12:35
Україна в 2019 році зможе закупити до 20 нових типів озброєнь
Фото: Степан Полторак (flickr.com/secdef)

Півторак вважає, що середньострокове бюджетне планування є "правильним рішенням" уряду

В 2019 році Україна зможе закупити до двадцяти нових типів озброєнь, яких раніше не було на озброєнні Збройних сил (ЗСУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони Степана Полторака у Twitter.

За його словами, середньострокове бюджетне планування є "правильним рішенням" Кабінету міністрів.

"Таке планування відкриває для нас можливості ефективного використання коштів у державному оборонному замовленні. В цьому році ми зможемо закупити до двадцяти нових типів озброєнь, яких раніше не було на озброєнні ЗСУ", - написав Полторак.

Україна в 2019 році зможе закупити до 20 нових типів озброєнь

Нагадаємо, раніше Полторак заявив, що вся закуплена для Збройних сил України зброя і техніка відповідає стандартам НАТО. Полторак зазначив, що обсяг завдань, які Україна повинна виконати на шляху до вступу в НАТО є значним. Зокрема, він повідомив, що в найближчий рік Україна повинна завершити реформу Міноборони та органів військового управління. Зазначена реформа, за словами міністра, є однією з найскладніших.

Посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомляв, що в 2019 році в Україну може надійти перша партія гвинтівок з Канади.

Полторак: вся закуплена для ЗСУ зброя та техніка відповідає стандартам НАТО Загрози з боку РФ на суходільному кордоні й на Азові зберігаються, - Полторак
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