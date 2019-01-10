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Полторак: все закупленное для ВСУ оружие и техника соответствует стандартам НАТО

Новости » Политика    10.01.2019 - 12:25
Полторак: все закупленное для ВСУ оружие и техника соответствует стандартам НАТО
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Полторак отметил, что в ближайший год Украина должна завершить реформу Минобороны

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что все закупленное для Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружие и техника соответствует стандартам НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Полторака "Урядовому курьеру".

Полторак отметил, что объем задач, которые Украина должна выполнить на пути к вступлению в НАТО является значительным. В частности, он сообщил, что в ближайший год Украина должна завершить реформу Минобороны и органов военного управления. Указанная реформа, по словам министра, является одной из самых сложных.

"Изменения постепенно воплощаются. Еще недавно говорили о необходимости напрямую закупать необходимые нам образцы вооружений и техники за рубежом. Теперь уже имеем такой инструмент, и так чувствуется плечо партнерской поддержки. Все, что закупаем в интересах ВСУ, отвечает стандартам НАТО", - отметил он.

Напомним, ранее посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщал, что в 2019 году в Украину может поступить первая партия винтовок из Канады.

Кроме того, бывший посол Соединенных Штатов в Украине Джон Хербст считает, что уже через 2-3 месяца США предоставят Украине оружие и объявят новые санкции против России.

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