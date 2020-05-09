Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Количество случаев в сутки колеблется между 350 и 550

Украина уже 20-й день находится на "плато" с распространением коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По его словам, количество новых случаев в сутки ежедневно колеблется в диапазоне от 350 до 550.

"Мы вышли на определенное плато. И сейчас это определенное плато "убаюкивает". Поскольку мы уже 20-й день в диапазоне 350 - 550 случаев случаев в сутки", - заявил Ляшко.

Он также пояснил, что в случае полной отмены карантина 11 мая Украина может получить вспышки коронавирус летом и осенью.

"Если мы отменяем карантин 11 мая, мы летом можем увидеть вспышку потому может быть коэффициент сезонности. Но то, что мы увидим осенью, даст нам то, что удалось предотвратить весной. Поэтому вопрос поэтапного выхода из карантина – это все делается на благо украинцев", - заявил он.

Ляшко также отметил, что если бы Украина не вводила карантинные мероприятия, сегодня в стране было бы зафиксировано 240 тысяч больных на коронавирус.

"Если бы мы не внедряли карантинных мер, то по прогнозам у нас бы сегодня было 220-240 тысяч больных коронавирусом. Далее вопрос летальности и вопрос пиковых нагрузок. Пиковые нагрузки на систему здравоохранения могли привести к росту летальности с других болезней: инфаркты и инсульты, когда скорая не втигала бы выезжать и транспортировать больного", - добавил он.

Ранее Ляшко заявил, что в Украине может затянуться состояние плато относительно распространения коронавируса COVID-19.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что пик коронавируса в Украине ожидается 8-9 мая. По его словам, с 11 мая ожидается уменьшение количества больных.