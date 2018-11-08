Украина за 10 месяцев увеличила экспорт товаров в ЕС на 16%, - ГФС

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Доля стран ЕС во внешнем товарообороте Украины составляет 43%

Объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе-октябре 2018 года составил 36,315 млрд долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (32,077 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины в страны ЕС за январь-октябрь 2018 года вырос на 16% до 16,428 млрд долларов, импорт - на 11% до 19,886 млрд долларов. Отрицательное сальдо за 10 месяцев составляет 3,458 млрд долларов.

Доля ЕС в экспорте из Украины составляет 42%, в импорте - 43%.

Напомним, что по данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли Украины в январе-августе 2018 года составило 5,0 млрд долларов.

Отметим, что по данным Национального банка Украины, платежный баланс в сентябре 2018 года сведен с дефицитом на уровне 582 млн долларов. Как отметили в НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре расширился до 1,7 млрд долларов на фоне ухудшения динамики экспорта и значительных плановых выплат по обслуживанию государственного долга.