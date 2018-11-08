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Україна за 10 місяців збільшила експорт товарів до ЄС на 16%, - ДФС

Новини » Економіка    08.11.2018 - 15:38
Ілюстративне фото (twitter.com/VGroysman)
Ілюстративне фото (twitter.com/VGroysman)

Частка країн ЄС у зовнішньому товарообігу України становить 43%

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами ЄС у січні-жовтні 2018 року склав 36,315 млрд доларів, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (32,077 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики Державної фіскальної служби.

Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України в країни ЄС за січень-жовтень 2018 року виріс на 16% до 16,428 млрд доларів, імпорт - на 11% до 19,886 млрд доларів. Від'ємне сальдо за 10 місяців становить 3,458 млрд доларів.

Україна за 10 місяців збільшила експорт товарів до ЄС на 16%, - ДФС

Частка ЄС в експорті з України становить 42%, в імпорті - 43%.

Україна за 10 місяців збільшила експорт товарів до ЄС на 16%, - ДФС

Нагадаємо, що за даними Держстату, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України в січні-серпні 2018 року склало 5,0 млрд доларів.

Зазначимо, що за даними Національного банку України, платіжний баланс у вересні 2018 року зведений з дефіцитом на рівні 582 млн доларів. Як відзначили в НБУ, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у вересні розширився до 1,7 млрд доларів на тлі погіршення динаміки експорту та значних планових виплат з обслуговування державного боргу.

Україна за 10 місяців збільшила експорт на 10%, імпорт на 16%, - ДФС У пошуках "великої риби": що правоохоронці можуть пред'явити Артему Ситнику та Мирославу Продану
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