Украина за 10 месяцев экспортировала товаров на 38,7 млрд гривен

Иллюстративное фото (pzcu.gov.ua)

В ЕС Украина экспортировала товаров на 16,4 млрд гривен

Украина за 10 месяцев 2018 года экспортировала товаров на 38,7 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли Украины.

Отмечается, что это на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Главный торговый партнер - страны Европейского союза. В частности, в ЕС Украина экспортировала товаров на 16,4 млрд гривен.

Фото (twitter.com/mineconomdev)

Напомним, Украина экспортировала свыше 20,6 млн тонн зерновых культур с начала 2018 года. В частности, было экспортировано более 9,7 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 6 млн тонн, фуражной - более 3,7 млн тонн), ячменя - 3 млн тонн, кукурузы - свыше 7,3 млн тонн.

Ранее РБК-Украина сообщало, что объем внешней торговли товарамиУкраины со странами ЕС в январе-ноябре 2018 года составил 40,512 млрд долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (35,892 млрд долларов).