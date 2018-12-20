Україна за 10 місяців експортувала товарів на 38,7 млрд гривень

Ілюстративне фото (pzcu.gov.ua)

В ЄС Україна експортувала товарів на 16,4 млрд гривень

Україна за 10 місяців 2018 року експортувала товарів на 38,7 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Наголошується, що це на 10,3% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Головний торговий партнер - країни Європейського союзу. Зокрема, в ЄС Україна експортувала товарів на 16,4 млрд гривень.

Фото (twitter.com/mineconomdev)

Нагадаємо, Україна експортувала понад 20,6 млн тонн зернових культур з початку 2018 року. Зокрема, було експортовано понад 9,7 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої - майже 6 млн тонн, фуражної - понад 3,7 млн тонн), ячменю - 3 млн тонн, кукурудзи - понад 7,3 млн тонн.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що обсяг зовнішньої торгівлі товарамиУкраїни з країнами ЄС у січні-листопаді 2018 року склав 40,512 млрд доларів, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (35,892 млрд доларів).