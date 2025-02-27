В Україні активно розвиватимуть ветеранський спорт: парламент підтримав законопроект

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт № 12233, що створює умови для розвитку ветеранського спорту, який допомагає у фізичному та психологічному відновленні учасників бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

"Реабілітація через спорт – один з найдієвіших способів фізичного відновлення ветеранів після поранень. Водночас це ще й психологічна допомога та сприяння соціальній адаптації військових. Саме тому ми почали удосконалювати законодавство, щоб створити всі необхідні умови для активного розвитку ветеранського спорту", - пояснила парламентарка.

За словами Шуляк, законопроєкт створює необхідні умови для того, щоб Міністерство у справах ветеранів мало можливість ефективно координувати державну політику у сфері розвитку спорту для ветеранів.

Зокрема до повноважень Мінветеранів входитимуть:

участь у реалізації держполітики у сфері спорту ветеранів війни;

забезпечення розвитку спорту ветеранів задля їхньої психологічної та соціальної адаптації;

організація всеукраїнських та міжнародних спортивних заходів;

сприяння підготовці, перепідготовці фахівців;

взаємодія з ГО ветеранів війни.

"Важливо забезпечити комплексну реабілітацію учасникам бойових дій, адже йдеться не лише про фізичне відновлення. Ветеранський спорт – це ще й психологічна реабілітація, допомога з інтеграцією ветеранської спільноти у цивільне життя", - зауважила очільниця партії "Слуга Народу".

Вона додала, що українські ветерани вже мають великий досвід участі у спортивних змаганнях, зокрема й світових. Приміром нещодавно Україна вболівала за нашу команду на Іграх Нескорених-2025 у Канаді – українські ветерани здобули третє місце у загальному заліку, а організатор цих змагань принц Гарі підтримував українців.

Шуляк також нагадала, що за підтримки депутатів від "Слуги народу" вже третій рік поспіль проводяться змагання для ветеранів і військовослужбовців "Сильні України".

У 2023 році відбулося 4 етапи змагань у Полтаві, Житомирі, Ужгороді та Рівному. У 2024 році – 7 подібних заходів у Дніпрі, Одесі, Хмельницькому, Кропивницькому, Полтаві, Звягелі та Рівному.

"Восьмеро призерів першого туру змагань "Сильні України" сформували команду для участі в міжнародному фестивалі Арнольда Шварценеггера в Мадриді. В іспанській столиці українські ветерани встановили світовий рекорд з адаптивного стронгмену", - розповіла очільниця партії.

Вона додала, що у лютому в Одесі вже відбувся перший етап змагань "Сильні України" сезону-2025. У них взяли участь понад 300 атлетів, які виборювали призові місця в п’яти дисциплінах: жим лежачи, ривок гирі, веслування на тренажері, ейрбайк та інвастронг.

"Ми будемо й надалі всіляко підтримувати ветеранську спільноту на шляху до повного фізичного та емоційного відновлення й успішної інтеграції у цивільне життя", - підсумувала Шуляк.