В Украине будут активно развивать ветеранский спорт: парламент поддержал законопроект

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 12233, создающий условия для развития ветеранского спорта, который помогает в физическом и психологическом восстановлении участников боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

"Реабилитация через спорт - один из самых действенных способов физического восстановления ветеранов после ранений. В то же время это еще и психологическая помощь и содействие социальной адаптации военных. Именно поэтому мы начали совершенствовать законодательство, чтобы создать все необходимые условия для активного развития ветеранского спорта", - пояснила парламентарий.

По словам Шуляк, законопроект создает необходимые условия для того, чтобы Министерство по делам ветеранов имело возможность эффективно координировать государственную политику в сфере развития спорта для ветеранов.

В частности, в полномочия Минветеранов будут входить:

участие в реализации госполитики в сфере спорта ветеранов войны;

обеспечение развития спорта ветеранов для их психологической и социальной адаптации;

организация всеукраинских и международных спортивных мероприятий;

содействие подготовке, переподготовке специалистов;

взаимодействие с ОО ветеранов войны.

"Важно обеспечить комплексную реабилитацию участникам боевых действий, ведь речь идет не только о физическом восстановлении. Ветеранский спорт - это еще и психологическая реабилитация, помощь с интеграцией ветеранского сообщества в гражданскую жизнь", - отметила руководительница партии "Слуга народа".

Она добавила, что украинские ветераны уже имеют большой опыт участия в спортивных соревнованиях, в том числе и мировых. К примеру недавно Украина болела за нашу команду на Играх Непокоренных-2025 в Канаде - украинские ветераны получили третье место в общем зачете, а организатор этих соревнований принц Гарри поддерживал украинцев.

Шуляк также напомнила, что при поддержке депутатов от "Слуги народа" уже третий год подряд проводятся соревнования для ветеранов и военнослужащих "Сильные Украины".

В 2023 году состоялось 4 этапа соревнований в Полтаве, Житомире, Ужгороде и Ровно. В 2024 году - 7 подобных мероприятий в Днепре, Одессе, Хмельницком, Кропивницком, Полтаве, Звягеле и Ровно.

"Восемь призеров первого тура соревнований "Сильные Украины" сформировали команду для участия в международном фестивале Арнольда Шварценеггера в Мадриде. В испанской столице украинские ветераны установили мировой рекорд по адаптивному стронгмену", - рассказала руководительница партии.

Она добавила, что в феврале в Одессе уже состоялся первый этап соревнований "Сильные Украины" сезона-2025. В них приняли участие более 300 атлетов, которые боролись за призовые места в пяти дисциплинах: жим лежа, рывок гири, гребля на тренажере, эйрбайк и инвастронг.

"Мы будем и в дальнейшем всячески поддерживать ветеранское сообщество на пути к полному физическому и эмоциональному восстановлению и успешной интеграции в гражданскую жизнь", - подытожила Шуляк.