Звʼязок та економіка: в "Укр Армо Тех" розкрили головні проблеми зі створенням великих НРК

"Зробити велику машину безпілотною технічно можливо. Набагато складніше зробити її надійною, автономною та реально придатною для використання на полі бою", - заявив Хіргій.

Він також додав, що чим більша і важча машина, тим складнішими стають системи керування, навігації, сприйняття навколишнього середовища та забезпечення безпеки руху.

"Людина за кермом постійно приймає велику кількість мікрорішень, причому робить це майже несвідомо: оцінює ґрунт, перешкоди, ухил, колію, можливість проїзду. Для НРК це повинні робити сенсори, ПЗ або дистанційний оператор. І часто досвід водія виявляється дієвішим за алгоритми", - підкреслив генеральний директор "Укр Армо Тех".

За його словами, друга проблема - зв’язок. На сучасному полі бою активно застосовуються засоби радіоелектронної боротьби, тому система не може бути повністю залежною від постійного каналу управління.

Звідси виникає третя і головна задача - автономність. Машина повинна зберігати здатність виконувати хоча б базові функції при погіршенні або втраті зв’язку.

"І зрештою - економіка. Якщо ми створюємо роботизовану платформу, яка за складністю та вартістю наближається до повноцінної бронемашини, необхідно чітко розуміти, яку перевагу вона дає військовому", - додав Хіргій.