Uklon пояснив зростання тарифи на таксі в Києві в тривогу і чому проти обмеження цін

Про що йдеться в матеріалі:

Як Київ живе під постійними атаками дронів уже тиждень

Які нові правила для роботи бізнесу та транспорту обговорює влада

Чому виникла ідея обмежити тарифи таксі під час тривог

Позиція Uklon щодо ризиків штучного стримування цін

Ситуація в Києві

Київ вже сьомий день живе в режимі постійної тривоги, ворог атакує столицю та околиці рективними дронами. На фоні постійних атак влада готується план щодо режиму роботи закладів у Києві.

Зазначимо, під час тривоги у Києві метро курсує лише підземним станціями, а відтак кияни не мають змоги дістатися з лівого берега на правий і навпаки.

Цього тижня на засіданні фракції "Слуга народу" за участі премʼєра Сергія Корецького розглядався варіант розділити види тривог: жовта - дронова атака, червона - ракетна небезпека. У жовтому режимі бізнес сам ухвалює рішення щодо робота, а в червоному режимі - все закривається.

Як повідомляла нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, також пропонувалося обмежити тарифи таксі під час тривог. А влада Києва пропонує дозволити рух метро зеленою гілкою.

Детальніше про пропозиції, які розглядають для Києва - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Тарифи таксі

Наразі остаточне рішення щодо того, як житиме Київ ще не ухвалене. Що ж стосується тарифів таксі, в Uklon в інтерв'ю РБК-Україна зазначали, що система коригує вартість поїздок, якщо в конкретному мікрорайоні в години пік або під час негоди замовлень стає значно більше, ніж вільних водіїв поруч. Це робиться для того, щоб мотивувати водіїв виконувати замовлення.

На вартість тарифу може впливати час доби, погодні умови, ситуація з громадським транспортом, дорожні роботи, збої або пікові навантаження (наприклад, після тимчасового припинення роботи метро), обстріли, проблеми зі зв’язком та комендантська година.

Що кажуть в Uklon про обмеження трифів

РБК-Україна також поцікавилось в Uklon їхньою позицією щодо ідеї про обмеження тарифів таксі в тривогу. Там зазначають, що сервіс працює за системою динамічного ціноутворення, де вартість формується на основі балансу попиту та пропозиції.

У компанії зазначають, що під час повітряних тривог, коли зупиняється або обмежується рух громадського транспорту, перекриваються мости попит на поїздки стрімко зростає. Водночас кількість водіїв зменшується через безпекові ризики, некоректну роботу GPS чи інші чинники.

"Задача сервісу - запропонувати таку вартість поїздки, яку готовий буде заплатити користувач та на яку погодиться водій-партнер. Якщо штучно обмежити ціноутворення, існує високий ризик, що водії просто відмовлятимуться від замовлень. Як наслідок, ринок райдхайлінгу під час тривог фактично зупиниться, і викликати авто буде дуже складно або фактично неможливо", - заявили в Uklon в коментарі РБК-Україна.

У компанії зазначають, що під час транспортних колапсів динамічне ціноутворення стає особливо необхідним інструментом підтримки роботи сервісу, забезпечуючи можливість дістатись додому тоді, коли інші варіанти недоступні.