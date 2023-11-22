Уклав договір та працював поліцейським. Жителя Куп'янська засудили до 13 років за співпрацю з РФ

Як з'ясували слідчі, житель Куп'янську раніше працював у дорожньо-транспортній службі України при органах міліції, після чого пішов на пенсію за вислугою років. Однак після окупації міста він почав співпрацювати з росіянами.

Чоловік уклав з ними угоду та добровільно обійняв посаду так званого "в. о. інспектора дорожньо-патрульної служби групи дорожньо-патрульної служби відділу державної інспекції безпеки дорожнього руху Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області".

Колаборант займався перевіркою документів на блокпостах та оформленням дорожньо-транспортних пригод.

Однак під час деокупації міста він намагався уникнути кримінальної відповідальності та виїхав до Харкова, де переховувався у квартирі знайомих.

У квітні 2023 року йому було заочно повідомлено про підозру, а 7 липня колаборанта затримали правоохоронці у Харкові, його було взято під варту.

Чоловіка засудили до 13 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 13 років та з конфіскацією всього майна.

Вироки для зрадників України

В Україні суди регулярно виносять обвинувальні вироки поплічникам РФ і зрадникам із держструктур.

Нещодавно в Донецькій області винесли вироки двом навідникам, які зливали ворогові інформацію про розташування ЗСУ. Чоловіки отримали по більш ніж 8 років за ґратами.

Також повідомлялось, що ще трьох зрадників, які допомагали російським загарбникам під час окупації територій у Харківській та Херсонській областях, засудили до тюремного ув'язнення.

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