Заключил договор и работал полицейским. Жителя Купянска приговорили к 13 годам за сотрудничество с РФ

Как выяснили следователи, житель Купянска ранее работал в дорожно-транспортной службе Украины при органах милиции, после чего ушел на пенсию по выслуге лет. Однако после оккупации города он начал сотрудничать с россиянами.

Мужчина заключил с ними соглашение и добровольно вступил в должность так называемого "и.о. инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области".

Коллаборант занимался проверкой документов на блокпостах и оформлением ДТП.

Однако во время деоккупации города он пытался избежать уголовной ответственности и уехал в Харьков, где прятался в квартире знакомых.

В апреле 2023 года ему было заочно сообщено о подозрении, а 7 июля коллаборант был задержан правоохранителями в Харькове, он был взят под стражу.

Мужчину приговорили к 13 годам заключения с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 13 лет и с конфискацией всего имущества.

Приговоры для предателей Украины

В Украине суды регулярно выносят обвинительные приговоры приспешникам РФ и предателям из госструктур.

Недавно в Донецкой области вынесли приговоры двум наводчикам, которые сливали врагу информацию о расположении ВСУ. Мужчины получили по более 8 лет за решеткой.

Также сообщалось, что еще трое предателей, которые помогали российским захватчикам во время оккупации территорий в Харьковской и Херсонской областях, приговорили к тюремному заключению.

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