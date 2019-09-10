Указы Зеленского о помиловании переданных России граждан засекретили, - Денисова

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что указы президента Украины Владимира Зеленского о помиловании переданных Российской Федерации граждан в рамках обмена были засекречены. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным СМИ, президент для обмена с Россией помиловал от 12 до 16 заключенных, однако точные данные обнародованы не были.

"Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом "секретно". Они никогда не публикуются", - заявила омбудсмен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в отношении десяти политзаключенных украинцев, которые были освобождены в результате обмена пленными между Украиной и Россией, было принято решение о помиловании, еще один был отпущен под личное обязательство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Кроме того, Денисова заявила, что еще один обмен пленными может произойти уже до конца текущего года. На данный момент верифицированы 113 политзаключенных украинцев, из них 89 крымских татар. Переговоры об их освобождении продолжаются.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся 7 сентября. Из российского плена были освобождены 24 украинских моряка и 11 политзаключенных. В частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Эдем Бекиров, Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Евгений Панов, Артур Панов и Николай Карпюк.