Указу про відставку Суркова немає, - Кремль

Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

У Кремлі також спростували зміну курсу щодо України

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заперечив існування указу про відставку Владислава Суркова з посади помічника Володимира Путіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, наразі немає жодного указу російського президента щодо відставки Суркова.

"Указу щодо відставки Суркова поки немає", - заявили у Кремлі.

Крім того, прес-секретар Путіна заперечив інформацію про зміну курсу щодо України, що нібито є причиною відставки Суркова, який з 2013 року займається питаннями врегулювання ситуації на Донбасі.

"Будь-які слова про зміну курсу щодо України не відповідають дійсності та показують лише особисту точку зору тих, хто про це говорить", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ, посилаючись на заяву директора Центру політичної кон'юнктури Олексія Чеснакова, заявили, що помічник російського президента Владислав Сурков подав у відставку. Чеснаков додав, що причиною відставки Суркова стала зміна курсу щодо України.

Також РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр РФ Медведєв оголосив про відставку свого уряду. Пізніше президент Російської Федерації Володимир Путін призначив нового прем'єр-міністра. Новим очільником російського уряду було призначено Михайла Мішустіна.