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Уимблдон-2022: Джокович и Рууд стартовали с побед, Вавринка вылетел от юного итальянца

Фото: Новак Джокович (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорцив

Четверка знаменитых теннисистов по-разному вступила в борьбу за главный трофей Уимблдонского турнира 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Уимблдон-2022, мужчины, 1/64 финала

Рууд – Рамос – 3:0 (7:6, 7:6, 6:2)

Джокович – Квон – 3:1 (6:3, 3:6, 6:3, 6:4)

Зиннер – Вавринка – 3:1 (7:5, 4:6, 6:3, 6:2)

Маррей – Дакворт – 3:1 (4:6, 6:3, 6:2, 6:4)

Три сета для победы над испанским ветераном Рамосом потратил Каспер Рууд. Норвежец дважды дожал соперника на тай-брейке – сначала без шансов (7:1), а затем в затяжной феерии (11:9). Зато на третью партию 34-летнего пиренейца уже не хватило. Рууд взял все геймы на своей подаче и еще два оппонента и легко победил.

Четыре сета на 2,5 часа пришлось играть Новаку Джоковичу. Серб выиграл первую партию у Квон Сун Ву, а во второй единожды уступил на собственной подаче, но этого оказалось достаточно для потери сета. Но десять эйсов и уверенная игра в двух последующих позволили Джоковичу внешне легко выйти во второй круг турнира.

Тем временем экс-третья ракетка мира Стэн Вавринка не смог преодолеть первый этап Уимблдона. Первый сет против 20-летнего итальянца Зиннера швейцарец проиграл лишь на тай-брейке, а вот вторую партию сумел выиграть (6:4). Но сил еще на два сета у Вавринки не нашлось.

Наконец любимец местной публики Энди Маррей закрыл игровой день победой над австралийцем Даквортом. Британец проиграл первый сет, но тремя следующими партиями склонил чашу весов в свою пользу. 15 эйсов, минимум двойных ошибок (2), 85% выигранных очков – двукратный олимпийский чемпион и дважды триумфатор Уимблдонского турнира еще повоюет.

К слову, украинка Калинина прошла первый раунд и встретится с соотечественницей Цуренко в 1/32 финала Уимблдона.

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ТеннисУимблдонНовак ДжоковичЭнди Маррей