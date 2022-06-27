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Калинина дожала венгерку Бондар в первом круге Уимблдона и вышла на Цуренко

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Соединенное Королевство, Понедельник 27 июня 2022 16:31
Калинина дожала венгерку Бондар в первом круге Уимблдона и вышла на Цуренко Фото: Ангелина Калинина (twitter.com/wimbledon)
Автор: Антон Федорцив

Волевую победу над Аной Бондар одержала на Уимблдонском турнире первая ракетка Украины Ангелина Калинина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2022, женщины, 1/64 финала

Калинина – Бондар – 2:1 (4:6, 6:2, 6:4)


Первый сет получился нервным в исполнении двух теннисисток. Первой "поплыла" Калинина – проиграла свой гейм, но сразу сделала обратный брейк. А потом провернула такой же "фокус" еще раз. А вот проигранная своя подача при счете 4:5 стоила партии.

Это прибавило спортивной злости украинке во втором сете. Она буквально смела соперницу за 32 минуты, отдав всего два гейма. Да и те – на подаче Бондар. Калинина оформила два брейка и перевела матч в решающую третью партию.

Там первая ракетка Украины начала по привычной схеме, взяв подачу венгерки. Дальше поединок перешел в фазу напряжения, где Бондар постоянно пыталась не отставать от Калининой. Даже обратный брейк смогла оформить, когда украинка вела 4:2. Но своего представительница не отдала и пробилась во второй круг.

В следующем раунде Калинину и украинских фанатов ждет "дерби". Соперницей национальной первой ракетки станет ее соотечественница – Леся Цуренко.

К слову, Цуренко уверенно одолела британку Барредж в параллельном поединке Уимблдонского турнира.

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