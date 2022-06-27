Вімблдон-2022: Джоковіч і Рууд стартували з перемог, Ваврінка вилетів від юного італійця

Вімблдон-2022, чоловіки, 1/64 фіналу

Рууд – Рамос – 3:0 (7:6, 7:6, 6:2)

Джоковіч – Квон – 3:1 (6:3, 3:6, 6:3, 6:4)

Зіннер – Ваврінка – 3:1 (7:5, 4:6, 6:3, 6:2)

Маррей – Дакворт – 3:1 (4:6, 6:3, 6:2, 6:4)

Три сети для перемоги над іспанським ветераном Рамосом витратив Каспер Рууд. Норвежець двічі дотиснув суперника на тай-брейку – спершу без шансів (7:1), а потім у затяжній феєрії (11:9). Зате на третю партію 34-річного піренейця вже не вистачило. Рууд узяв усі гейми на своїй подачі та ще два опонента й легко переміг.

Чотири сети на 2,5 години довелося грати Новаку Джоковічу. Серб виграв першу партію в Квон Сун Ву, а в другій лише раз поступився на власній подачі, та цього виявилося достатньо для втрати сету. Та десять ейсів і впевнена гра в двох наступних дозволили Джоковічу ззовні легко вийти в друге коло турніру.

Тим часом екс-третя ракетка світу Стен Ваврінка не зміг подолати перший етап Вімблдона. Перший сет проти 20-річного італійця Зіннера швейцарець програв лише на тай-брейку, а ось другу партію зумів виграти (6:4). Та сил на ще два сети у Ваврінки не знайшлося.

Нарешті улюбленець місцевої публіки Енді Маррей закрив ігровий день перемогою над австралійцем Даквортом. Британець програв перший сет, але трьома наступними партіями схилив шальки терезів на власну користь. 15 ейсів, мінімум подвійних помилок (2), 85% виграних очок – дворазовий олімпійський чемпіон і двічі тріумфатор Вімблдонського турніру ще побореться.