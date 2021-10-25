Если ухудшится ситуация. В Польше рассматривают усиление карантина

"Если в конце октября мы будем на среднем уровне более 7000 случаев в день, нам придется рассмотреть возможность принятия более ограничительных мер. Решения будут приняты в начале ноября", - заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

По словам главы Минздрава, страна не планирует вводить локдаун.

В субботу, впервые с мая, в Польше зафиксировали более 6 тысяч случаев заражения в сутки.

По словам заместителя министра здравоохранения Вальдемара Краска, ежедневные случаи растут еженедельно на 90%.