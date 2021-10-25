UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Если ухудшится ситуация. В Польше рассматривают усиление карантина

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня в Польше фиксируется стремительное увеличение случаев заболеваемости на коронавирус. В случае дальнейшего ухудшения ситуации правительство может рассмотреть возможность ужесточения карантина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Если в конце октября мы будем на среднем уровне более 7000 случаев в день, нам придется рассмотреть возможность принятия более ограничительных мер. Решения будут приняты в начале ноября", - заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

По словам главы Минздрава, страна не планирует вводить локдаун.

В субботу, впервые с мая, в Польше зафиксировали более 6 тысяч случаев заражения в сутки.

По словам заместителя министра здравоохранения Вальдемара Краска, ежедневные случаи растут еженедельно на 90%.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаКоронавирус