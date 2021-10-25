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Якщо погіршиться ситуація. В Польщі розглядають посилення карантину

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні у Польщі фіксується стрімке збільшення випадків захворюваності на коронавірус. У разі подальшого погіршення ситуації - уряд може розглянути можливість посилення карантину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Якщо наприкінці жовтня ми будемо на середньому рівні понад 7000 випадків на день, нам доведеться розглянути можливість вжиття більш обмежувальних заходів. Рішення будуть прийняті на початку листопада", - заявив міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський.

За словами голови МОЗ, країна не планує запроваджувати локдаун.

У суботу, вперше з травня, у Польщі зафіксували більше ніж 6 тисяч випадків зараження на добу.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Вальдемара Краска, щоденні випадки зростають щотижня на 90%.

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